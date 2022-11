Una forte scossa di terremoto questa mattina alle 7,07 in centro Italia, la magnitudo è tra 5.7 e 6.1 e l’epicentro nelle Marche sentita in tutta la provincia di Ravenna.

E’ in atto uno sciame sismico sempre nell’area dell’epicentro della violenta scossa di 5.7, in mare aperto. Altra forte scossa alle 7:12 di mangitudo 4.0 e a seguire due scosse si sono avute alle ore 7:15 e 7:16 rispettivamente di 3.4 e 3.1, ma con profondità ancora più superficiali, attorno a 5-7km. Centinaia di famiglie impaurite si sono riversate in strada. In corso le operazioni di controllo di danni a cose o persone.