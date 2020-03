“ritrovarSÌ”: la mostra del Gruppo di Fotografia Aula 21 indaga cosa significa vivere il proprio corpo

Cosa significa vivere il proprio corpo e, quando serve, ritrovarlo, cosa significa sentirsi a proprio agio, liberi e accettati nonostante tutto e tutti. È questo il tema centrale di “ritrovarSÌ”, il lavoro del Gruppo di Fotografia Aula 21 realizzato in occasione del format culturale “Sorelle di corpo”, il progetto che una decina di associazione del territorio avevano studiato per riflettere durante il mese di marzo sul ruolo della donna nella società attuale. Nonostante le disposizioni per tentare di contenere il contagio da Coronavirus, il progetto non si è fermato ed è stato trasferito tutto online