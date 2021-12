Ristoranti: si moltiplicano le disdette per l’ultimo dell’anno | VIDEO

Non sarà un capodanno da tutto esaurito nei ristoranti della provincia di Ravenna. Tutt’altro. In questi giorni continuano infatti ad arrivare disdette, non solo per la serata di San Silvestro, nei vari locali della ristorazione. Sono soprattutto le comitive ad annullare le prenotazioni. Per lo più a causa di quarantene e casi di positività che riducono il gruppo dei commensali e a quel punto i pochi che potrebbero festeggiare preferiscono ritrovarsi attorno ad un tavolo a casa e festeggiare il primo dell’anno in forma privata.