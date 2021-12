“Con l’entrata in vigore del nuovo decreto anti Covid – annuncia il vicesindaco Eugenio Fusignani, con delega alla Polizia locale – si intensificheranno fin da subito i controlli degli agenti di Polizia locale, in prima linea sul fronte delle verifiche dell’applicazione delle norme anticontagio fin dall’inizio della pandemia e ora pronti a questo nuovo sforzo.

Sappiamo che la maggior parte dei titolari degli esercizi pubblici e sociali del nostro territorio sono attenti e rispettosi delle regole, nella consapevolezza che dalla loro corretta applicazione passa la possibilità di continuare a restare aperti e a lavorare; tuttavia ci sentiamo ancora una volta di rinnovare il nostro più sentito richiamo a una rigorosa applicazione di tutte le normative in vigore.

Il recente aumento di contagi ci sta ricordando, se pure ce ne fosse stato bisogno, che l’emergenza non è finita; grazie al vaccino, la situazione odierna fortunatamente non è nemmeno paragonabile a quella di un anno fa in termini di decessi e di malattie gravi. Tuttavia, proprio per non disperdere quanto di positivo avvenuto in termini sanitari e di ripresa economica e sociale, dobbiamo tutti fare la nostra parte e attenerci al rispetto di regole decise con l’obiettivo di consentirci una vita il più possibile normale”.