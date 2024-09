Risse nella notte fra sabato e domenica a Bagnara di Romagna dopo una partita di calcio svoltasi nel pomeriggio fra squadre di giovani. I gravi fatti sono stati denunciati pubblicamente su Facebook dal sindaco Mattia Galli che ora chiede la collaborazione dei cittadini.

“Questa notte in 2 punti di Bagnara – zona via Mascagni e zona via Fossette – sono avvenuti schiamazzi e pare risse fra ragazzi.

Chi ha sentito qualcosa ha il dovere morale di fare denuncia. Se sono state violate proprietà private i proprietari devono fare denuncia.

CHI È STATO ASSALITO DEVE FARE DENUNCIA AI CARABINIERI, NON DEVE AVERE PAURA”

Nel pomeriggio di sabato si sono affrontate il Bubano e la Frugesport. La partita non si è però svolta a Bagnara, ma nel Comune di Imola. Alcuni però giovani residenti di Bagnara fanno parte della compagine di Bubano.

Nel frattempo una prima denuncia è arrivata. Si tratta di uno dei giovani coinvolti nella colluttazione. Il ragazzo, ferito, è stato medicato al Pronto Soccorso di Lugo e poi ha sporto denuncia ai Carabinieri.