Bambino morso da un pitbull al canile di Ravenna. L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 15, quando il cane è scappato dalla propria gabbia e ha aggredito un bambino di 10 anni, ferendolo in diversi punti del corpo. Il bambino era all’interno del canile di via Romea Nord insieme alla madre. L’aggressione, le cui dinamiche sono ancora in fase di chiarimento, è stata interrotta dall’intervento dei dipendenti della struttura. Dopo l’incidente è stato richiesto l’intervento del personale del 118, arrivato con ambulanza ed elimedica. Le ferite riportate dal bambino sarebbero di media gravità ed è stato necessario il trasporto all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

La ricostruzione di quanto accaduti è affidata agli agenti della Polizia Locale di Ravenna.