Al via gli ex Salesiani Summer Village le serate estive nel complesso architettonico gestito da Faventia Sales organizzate per i faentini, con un occhio di riguardo nei confronti delle famiglie. Spettacoli, giochi, intrattenimento, concerti e tutte le attività che animano i Salesiani che organizzano iniziative per farsi conoscere al pubblico. Non mancano gli ospiti. Dopo l’appuntamento del 21 luglio, la prossima iniziativa è in programma il 25 agosto