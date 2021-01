“È con profondo dispiacere che condivido una triste notizia, quella riferita all’addio di Gino Pasotti, noto imprenditore e titolare della Società proprietaria delle Terme di Riolo”.

Così il sindaco di Riolo Terme, Alfonso Nicolardi, ha diffuso sui canali dei social network la notizia della scomparsa di Gino Pasotti, la principale figura che aveva portato al suo splendore l’impianto termale della Valle del Senio.

La città di Riolo Terme gli aveva riconosciuto la cittadinanza onoraria il 30 settembre 2017.

“La comunità riolese perde uno straordinario amante della nostra Città, che da oltre 30 anni ha promosso numerosi progetti di valorizzazione ed iniziative di riqualificazione delle Terme, di diversi alberghi e del centro storico della nostra città.” continua il sindaco

“Ad 85 anni compiuti pochi giorni fa, dopo aver lottato contro complesse patologie con quella grandissima determinazione che ha sempre contraddistinto il suo carattere, si è dovuto arrendere alle complicazioni aggiunte dal Covid.

Caro Gino, rimarrà in tutti noi, che abbiamo avuto la fortuna di conoscerti, l’immagine indelebile di un grande uomo che con tenacia, istinto e grande passione, ha raggiunto straordinari traguardi in ogni ambito in cui si è cimentato.

Ci stringiamo nel cordoglio ai parenti e collaboratori tutti, per questa grave perdita.

A tutti loro, vada l’abbraccio dell’intera comunità riolese.”