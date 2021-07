Nella seduta di ieri il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera “Approvazione schema di convenzione che regola i rapporti tra i Comuni di Ravenna, Bagnacavallo e Russi per la gestione del percorso ciclo-naturalistico sull’argine del fiume Lamone” presentata dall’assessore all’ambiente Gianndrea Baroncini. Si tratta del rinnovo della convenzione, che vede capofila il Comune di Bagnacavallo, per la valorizzazione e la manutenzione di un percorso naturalistico che è sempre più apprezzato. La convenzione, della durata di 5 anni, prevede un impegno economico annuale da parte del Comune di Ravenna stimato in circa 5.800 euro. È intervenuta nel dibattito Maria Cristina Gottarelli (Pd). Il gruppo Pd, che si è dichiarato da sempre sensibile alla salute dei cittadini e alla ciclopedonalità, auspica che la convenzione possa implementare la promozione di un percorso molto suggestivo.