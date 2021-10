Nella giornata di mercoledì il sindaco di Castel Bolognese aveva ventilato l’ipotesi di uno screening di massa a causa di un sospetto contagio diffuso in città fra gli studenti delle scuole elementari che aveva coinvolto un centinaio di bambini.

Negli ultimi giorni infatti erano emersi 18 nuovi casi a Castel Bolognese, quasi tutti bambini. 13 solo nella giornata di ieri. Positività che avevano portato ad un tracciamento di un centinaio di persone. In caso di positività diffuse, lo screening di massa dell’intera popolazione di Castel Bolognese sarebbe stata l’opzione più immediata per cercare di fermare la diffusione del contagio. Fortunatamente in queste ore sono arrivati gli esiti di tutti i 90 tamponi eseguiti ieri: tutti negativi. Di conseguenza l’allarme per un eventuale screening di massa è rientrato.

Sono stati solo 7 i casi positivi emersi nella giornata di oggi a Castel Bolognese, tutti familiari di alcuni ragazzi risultati positivi nei giorni scorsi.