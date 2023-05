Riapre oggi pomeriggio il mercato contadino in piazza Della Resistenza; domani saranno nuovamente attivi i mercati ambulanti previsti al mattino a Castiglione in piazza Caduti per la Libertà e a Mezzano in piazza Donati; al pomeriggio a Casalborsetti, in piazza Marradi; a Lido Adriano, in viale Virgilio nonché in città il Bio Marchè, che si svolge in piazza San Francesco, e il mercato contadino in viale Farini.