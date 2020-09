In vista del Referendum del 20 e 21 settembre 2020, per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei cittadini che devono rinnovare la tessera elettorale, si comunica l’apertura straordinaria dello sportello elettorale (rilascio tessere elettorali) nel salone dell’anagrafe, in viale Berlinguer 68, nei seguenti orari, previa prenotazione telefonica ai numeri 0544.482283 e 0544. 482482, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso:

Sabato 12 settembre 8,30 – 12.30;

Lunedì 14 e mercoledì 16 settembre 8 – 13;

Martedì 15 e giovedì 17 settembre 8 – 13 e il pomeriggio 14.30 – 17.30;

Venerdì 18 settembre 8 – 18 (orario continuato);

Sabato 19 settembre 8.30 – 18 (orario continuato);

Domenica 20 settembre ore 7 – 23 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni)

Lunedì 21 settembre ore 7 – 15 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni)

Gli uffici decentrati presteranno attività di supporto all’ufficio elettorale per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali, su appuntamento da concordare telefonicamente, secondo i seguenti orari:



Ufficio di via Maggiore 120 (ingresso dal cortile via Landoni Ravenna):

sabato 19 settembre 8 – 13

domenica 20 settembre 8 – 20 con orario continuato

lunedì 21 settembre 8.30 – 12.30

Per appuntamenti tel. 0544.482043-482044

Ufficio di via Aquileia 13:

sabato 19 settembre 8 – 13

domenica 20 settembre 8 – 20 con orario continuato

lunedì 21 settembre 8.30 – 12.30

Per appuntamenti 0544.482323-482509)

Ufficio Sant’Alberto – via Cavedone 37:

sabato 19 settembre 8 – 13

domenica 20 settembre 8 – 20 con orario continuato

lunedì 21 settembre 8 – 13

Per appuntamenti 0544.485690-485691

Ufficio Mezzano – piazza della Repubblica 10:

sabato 19 settembre 8 – 13

domenica 20 settembre 8-20 con orario continuato

lunedì 21 settembre 8 – 13

Per appuntamenti 0544.485670-485671

Ufficio Piangipane – piazza XXII Giugno 6:

sabato 19 settembre 8 – 13

domenica 20 settembre 8 – 20 con orario continuato

lunedì 21 settembre 8 – 13

Per appuntamenti 0544.485750-485751

Ufficio S.P. in Vincoli – via Pistocchi 41/a:

sabato 19 settembre 8 – 13

domenica 20 settembre 8-20 con orario continuato

lunedì 21 settembre 8 – 13

Per appuntamenti 0544.485772-485773

Ufficio Castiglione – via Vittorio Veneto 21:

sabato 19 settembre 8 – 13

domenica 20 settembre 8 – 20 con orario continuato

lunedì 21 settembre 8 – 13

Per appuntamenti 0544.485731-485732)