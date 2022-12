Cade atterrando violentemente a terra: trasportato in elicottero al Bufalini

Incidente domestico a Faenza, in una delle abitazioni che si affacciano su via Ravegnana, all’ingresso della città. Un uomo è caduto da un’altezza ancora non ben definita, sbattendo violentemente a terra. Secondo il racconto di alcuni testimoni, il ferito stava pulendo delle finestre, ma è una circostanza ancora al vaglio delle forze dell’ordine, arrivate sul posto dopo la richiesta di soccorso alla centrale operativa. In via Ravegnana sono inoltre arrivati un’ambulanza, l’elimedica e i Vigili del Fuoco. L’uomo ha ricevuto le prime cure sul posto, dopodiché è stato trasportato a bordo dell’elicottero del 118, decollato alla volta del centro traumatologico specializzato dell’ospedale Bufalini di Cesena. Per l’uomo traumi e ferite di media gravità. La ricostruzione di quanto accaduto spetterà ora alla Polizia.