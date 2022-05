Ripartono le assemblee pubbliche di “CompostiAMO”, il percorso partecipativo targato URF dedicato alle compostiere di comunità.

Il primo appuntamento si svolgerà a Faenza lunedì 23 maggio alle 18.00 presso il Centro Sociale Borgo (Via Saviotti 1), seguito il giorno successivo – martedì 24 maggio – dall’incontro dedicato ai cittadini di Castel Bolognese, alle 20.30 nella Sala Consiliare del Municipio (Piazza Bernardi 1).

I cittadini di Solarolo interessati al progetto potranno invece presenziare all’assemblea pubblica in programma mercoledì 1° giugno alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Municipio (Piazza Gonzaga 1).

Le date delle assemblee di Brisighella e Casola Valsenio sono in fase di definizione e verranno comunicate nei prossimi giorni.

Il nuovo ciclo di assemblee sarà caratterizzato da uno stampo maggiormente laboratoriale. I partecipanti verranno coinvolti in una discussione organizzata, che permetterà di entrare nel vivo del progetto e ragionare sulle modalità più efficaci per sperimentare una gestione condivisa della compostiera, sia sotto il profilo tecnico che sociale.

Gli incontri saranno pubblici e aperti a tutti, senza la necessità di una registrazione preventiva. Richiesta la mascherina (chirurgica o FFP2).