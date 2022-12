In Pronto Soccorso il maggior numero di aggressioni al personale sanitario

Il Pronto Soccorso è il luogo dove maggiormente si registrano aggressioni a danno del personale sanitario. Lo ha evidenziato la direttrice del distretto sociosanitario di Ravenna dell’Ausl Romagna Roberta Mazzoni durante la commissione consiliare dedicata alla nuova Casa della Comunità della Darsena che sorgerà in via Antica Milizia a Ravenna.

L’aggressività degli utenti infatti rientra all’interno di una delle cause per le quali oggi la professione di medico e di infermiere del pronto soccorso non è più una professione appetibile, né da parte dei giovani, né da parte di professionisti con più anni di esperienza. E soprattutto non lo è più per chi in Pronto Soccorso ci lavora, sempre più spesso portato a lasciare il reparto, anche a causa dell’aumento del carico lavorativo