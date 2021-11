La società comunica di avere inviato preavviso di reclamo al Giudice Sportivo in merito all’omologazione del risultato della partita disputata nel pomeriggio di ieri Ravenna FC – Seravezza Pozzi (recupero della 2^ di campionato, sospesa per impraticabilità del campo il 26 settembre u.s.) in quanto la società ospite ha inserito in distinta e schierato nel corso della gara stessa un calciatore non regolarmente tesserato al momento della sospensione della gara.