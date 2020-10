Ravenna e gli Uffizi, una collaborazione nel segno di Dante: nuove mostre e prestiti prestigiosi per la città

Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt hanno siglato oggi un Protocollo d’intesa tra Comune di Ravenna e Gallerie degli Uffizi che ufficializza uno stretto rapporto di collaborazione destinato a durare anni. Le Gallerie fiorentine presteranno infatti ogni anno a Ravenna una prestigiosa opera legata al Sommo Poeta in occasione della tradizionale cerimonia dell’olio per la lampada della tomba di Dante, e questa mattina è stata presentata la prima opera che sancisce l’avvio del progetto. Si tratta di un quadro di Annibale Gatti dal titolo “Dante in esilio” che sarà esposto dal 16 ottobre fino al 5 settembre 2021 nei chiostri francescani.

A partire dal prossimo anno inoltre, con la nascita della nuova Casa Dante, gli Uffizi presteranno a Ravenna per un periodo di tempo prolungato un nucleo di opere ottocentesche dedicate sempre alla figura di Dante Alighieri.