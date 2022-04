Otto opere di danza, dodici di teatro e dieci di musica, tutte prodotte in Emilia-Romagna calcheranno i palcoscenici internazionali nel 2022 con un contributo di 145 mila euro di Ater Fondazione a seguito di un bando di partenariato che Ater ha indetto nello scorso mese di febbraio.

Il bando, promosso con l’obiettivo di incrementare la circuitazione internazionale di spettacoli prodotti in Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi programmatici della Regione, era rivolto agli operatori e alle compagnie emiliano-romagnole che hanno come principale finalità istituzionale quella di realizzare e/o promuovere spettacoli dal vivo, affinché presentassero la propria candidatura e il proprio progetto di tournée.

Dei 42 progetti di tournée internazionali presentati, 30 sono quelli risultati idonei, selezionati da un apposito nucleo di valutazione e le compagnie che li hanno presentati potranno godere della copertura delle spese di viaggio per recarsi all’estero, che verranno sostenute direttamente da Ater Fondazione.

Ampio e variegato lo spettro delle proposte artistiche, e tale da coinvolgere realtà culturali presenti su tutto il territorio regionale, per un totale di 8 produzioni di danza, 12 di teatro e 10 di musica.

Tra le compagnie che Ater sosterrà nell’ambito della danza, sono presenti Artemis Danza in tour negli Stati Uniti e in Etiopia con un progetto su Pasolini; il gruppo cesenate Dewey Dell, anch’esso presente negli Stati Uniti, mentre la bolognese associazione culturale Van porterà il coreografo e danzatore Marco D’Agostin in Germania e la giovane Irene Russolillo in Armenia.

In ambito musicale il sostegno di Ater andrà, tra gli altri, alla tournée in Spagna dell’orchestra ravennate Accademia Bizantina e a quella in Messico e Lituania dell’Icarus Ensemble di Reggio Emilia.

Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, la compagnia piacentina Teatro Gioco Vita sarà sostenuta nella circuitazione delle proprie creazioni in Svezia, Croazia e Slovenia, mentre il centro di produzione teatrale Ravenna Teatro potrà avvalersi del sostegno di Ater per le tappe in Argentina e in Francia.