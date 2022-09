Una tavola rotonda e una mostra per raccontare le carceri: vita, problemi, inclusione ed esclusione

“Domani faccio la brava” il carcere femminile raccontato attraverso testimonianze e un reportage fotografico. Doppio appuntamento venerdì a Ravenna dedicato alle case circondariali. A Palazzo Rasponi, dalle 17, una tavola rotonda, “Recluse. Donne nelle carceri Italiane”, per parlare dei temi legati al carcere oggi, al loro ruolo nella società e all’inclusione delle persone detenute. Poi una mostra in due parti, a Palazzo delle Esposizioni e al Darsenale, “Domani faccio la brava. Donne e madri nelle carceri italiane”, realizzata dal fotoreporter ravennate Giampiero Corelli, dal 2008 impegnato a raccontare la realtà carceraria. Un lavoro racchiuso anche in un libro, Danilo Montanari editore, e in un video che sarà presentato successivamente