Le Anime di Giampiero Corelli sono sguardi ed emozioni di vita quotidiana, di umanità, di amore, solidarietà, ma anche sofferenza. La mostra fotografica del fotoreporter ravennate è stata inaugurata mercoledì 10 aprile in Darsena ed è sempre visibile sui muri esterni dal Darsenale alla Raviplast. Si tratta di 14 fotografie in grande formato che l’artista vuole mettere in contrapposizione agli accadimenti del mondo, alla guerra alla violenza e all’intolleranza. La mostra ha il patrocinio del Comune di Ravenna e la collaborazione di Confcommercio Ravenna.