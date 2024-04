Un percorso affascinante per quanto insidioso: oltre 70 imbarcazioni iscritte e ottanta miglia di tragitto Caorle-Grado-Pirano e ritorno, non hanno spaventato il team di Drago Volante, la crew di giovanissimi amici velisti che ha affrontato con entusiasmo la regata, piazzandosi al primo posto di classe (ORC C per tutti) ed in terza posizione Overall, col tempo di 14 ore, 44 minuti e 56 secondi.

Per i giovani atleti romagnoli, Alessandro Mazza, Amerigo Bottura, Aurora Emiliani e Valentina Ghirelli del Circolo Velico Ravennate, Alessandro Casadei, Ludovico Zambelli e Pietro Barduzzi del Circolo Nautico del Savio, accompagnati dal loro coach Matteo Rusticali, è stato sicuramente un banco di prova molto importante, un battesimo “Offshore” per chi, come loro, non si era mai cimentato in regate di questo tipo e neppure con le difficoltà della navigazione in notturna.

La vela, nel nostro territorio, ha sempre dato grandi soddisfazioni. E’ uno sport agonistico, ma è anche passione e condivisione, ed è con questo spirito che il team misto – formato sia da ragazzi che da ragazze – di Drago Volante si allena con impegno ed affronta le sfide del vento.

I nostri giovani atleti romagnoli sono inarrestabili: saranno di nuovo impegnati il prossimo weekend, sabato 14 e domenica 15 aprile, nel Campionato Primaverile Altura ORC organizzato dal Circolo Velico Ravennate a Marina di Ravenna. A tutti loro, buon vento!