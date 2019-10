Si presenta la Consar Ravenna: sarà la squadra più giovane del campionato

Si presenta ufficialmente la Consar Ravenna, quest’anno al nono anno consecutivo nella massima serie del campionato italiano di pallavolo. La presentazione è avvenuta nella sede del principale sponsor della società, la Consar, che l’anno scorso ha deciso di supportare la Robur Costa, la principale squadra sportiva della città. Il 20 ottobre è previsto il debutto in campionato, in casa, contro Trento. La Consar sarà la squadra più giovane della SuperLega, ma non priva di talento. Venerdì e sabato subito due amichevoli importanti a Civitanova, contro la Lube campione d’Italia e d’Europa. L’ultimo ad aggregarsi al gruppo sarà Jani Kovacic, fresco argento agli Europei con la Slovenia.