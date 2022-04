Viaggio fra i Giovani Cooperatori: dopo il fallimento di un’azienda, i lavoratori hanno creato Agathis | VIDEO

Non fermarsi di fronte alle crisi, ma ripartire insieme per non disperdere le esperienze passate. Terza tappa del viaggio di Ravenna WebTv fra i Giovani Cooperatori di Confcooperative Romagna durante un periodo complicato come quello della pandemia. Agathis è una società cooperativa di Forlì ideata da 8 soci dopo il fallimento dell’azienda dove lavoravano. Agathis si occupa di progettazione e realizzazione di arredi di lusso, in particolare in ambiente nautico. Nata nell’estate 2020, è divenuta operativa al termine dello stesso anno e oggi conta su una ventina di lavoratori.