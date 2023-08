Nel settore agricolo il panorama sta cambiando rapidamente. Il Green Deal e il Farm to Fork impongono entro il 2030 una riduzione dei principi attivi e degli antimicrobici del 50%, dell’uso dei fertilizzanti del 20% e un incremento dell’agricoltura biologica fino al 25% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata). Stiamo anche assistendo a un veloce percorso di concentrazione degli operatori economici di settore, alla diminuzione di aziende agricole di piccole e medie dimensioni a favore di realtà molto più strutturate. Inoltre, la necessità di recuperare efficienza in termini produttivi da parte delle aziende agricole, vista la tendenziale riduzione della PLV (Produzione Lorda Vendibile) e la crescita dei costi correnti, impone maggiore imprenditorialità da parte dell’agricoltore, sempre più esigente, più aggiornato e informato, più predisposto all’innovazione.

Partendo, come sempre, da quelli che sono i bisogni dell’impresa agricola, Terremerse è e sarà sempre pronta a dare risposte all’altezza. Quindi è necessaria una formazione mirata verso competenze agronomiche di più alto livello, capacità commerciali e conoscenze digitali applicate ai nuovi strumenti. Per questo motivo è nata Terremerse Academy, un programma di attività formative rivolto a un gruppo di giovani della propria rete tecnico-commerciale, che diventerà un format annuale, per essere al fianco degli agricoltori con utilità e imprenditorialità.

Il programma del primo corso dell’Academy prevede un intenso calendario di lezioni in aula e in campo, con anche visite aziendali con simulazioni di problematiche agronomiche. 150 ore di formazione dedicate a: mezzi tecnici di nuova generazione, come prodotti per il biocontrollo, biostimolanti, biofertilizzanti e conseguentemente linee tecniche che definiscano nuovi percorsi agronomici; gestione delle risorse idriche; DSS creati dalla Ricerca e Sviluppo Terremerse (Agronomica) sulla difesa delle colture per un uso razionale dei fattori di produzione; controllo delle erbe infestanti; difesa sostenibile delle colture (induttori di resistenza, microrganismi, prodotti di origine naturale) e focus sulle principali colture arboree ed erbacee, con esperienze dirette nelle aziende agricole e nei campi sperimentali della Cooperativa.

Ancora una volta, il valore aggiunto intercettato attraverso l’alto livello professionale del proprio team Ricerca e Sviluppo risulta centrale e, a cascata, consente di elevare le sinergie e l’integrazione tra i vari settori di attività della Cooperativa. Docenti delle lezioni, sono, infatti, gli esperti della Ricerca e Sviluppo Terremerse, che per l’Academy hanno costruito moduli specifici di formazione, in linea con le direttrici di sviluppo che Terremerse si è data. Collaborano con loro anche altri docenti individuati fra i partner storici delle aziende produttrici di agroforniture.

Oltre alla parte tecnica, un altro ambito dell’Academy è rivolto allo sviluppo delle competenze trasversali delle persone, come le capacità di relazione, di comunicazione, di leadership, di problem solving e di gestione del proprio lavoro.