Nel settore della pallanuoto c’è da registrare la sconfitta della Prima Squadra del Centro Sub Nuoto nel derby provinciale in trasferta a Ravenna, con i bizantini vincitori per 11 a 5: l’incontro, disputato giovedì 7 aprile era il recupero della 1^ giornata del campionato di Serie C Girone 4 (Emilia-Romagna/Marche). Il medesimo derby è in programma nel prossimo turno alla 10^ giornata, ancora alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna stavolta con Faenza nelle vesti ufficiali di padrona di casa: si giocherà in anticipo giovedì 21 aprile alle 21.30, mentre gli altri tre incontri del Girone saranno disputati sabato 23.

In ambito giovanile l’Under 16 di coach Piero Calderoni è tornata in acqua domenica 10 aprile a Faenza per ricevere Ravenna nel quadro della 7^ ed ultima giornata della prima fase di qualificazione. Il risultato di 11 a 14 (4 a 4; 7 a 8; 9 a 10) ha premiato gli ospiti, bravi a mantenere alta la concentrazione fino agli ultimi istanti di gara. Infatti la partita ha sempre viaggiato sui binari della parità con i faentini in vantaggio di una rete diverse volte ma poi regolarmente raggiunti e superati. Al Centro Sub Nuoto sono stati fatali gli ultimi tre minuti dell’incontro, quando la perdita di concentrazione ha permesso ai ravennati di portare a casa la vittoria.

Non è andata meglio alla squadra Under 13 nella 1^ giornata di ritorno del girone Romagna del Campionato Uisp,sconfitta a domicilio per 3 a 13 da un Riccione che nel 3° e nel 4° tempo si è imposto duramente, dopo la prima frazione di gioco chiusasi sul 2 a 2 e la seconda sul 2 a 5. La squadra allenata da Giulia Bonoli ha pagato le assenze di alcuni titolari, una certa stanchezza e, forse, l’euforia residua della vittoria per 21 a 4 a Codigoro della settimana precedente. “Siamo partiti bene creando situazioni che hanno permesso nei primi minuti di ottenere 2 rigori ma da lì in poi i ragazzi sono rimasti pietrificati – commenta Giulia Bonoli -, forse anche per il gioco fisico tipico del Riccione che non ci ha fatto più avvicinare alla porta per quasi tutta la partita. Lavoreremo sul piano individuale e collettivo per migliorare questo aspetto e per far apprendere ai ragazzi di giocare più di squadra. In panchina con me c’era Anna Maria Chillemi che con occhio attento ha analizzato tutti i punti si cui ci dobbiamo focalizzare per migliorare”. Nel prossimo turno, la 2^ giornata di ritorno i faentini saranno in trasferta alla piscina Spiraglio di Bologna sabato 23 aprile alle ore 18 per affrontare il President. L’Under 13 dovrà recuperare la partita a Riccione valida per la 1^ giornata.

La domenica pallanuotistica alla piscina comunale di Via Marozza si è conclusa con l’entrata in vasca della squadra Acquagoal formata da ragazzi nati negli anni dal 2010 al 2013 allenata da Giulia Bonoli per disputare una partita amichevole contro gli amici di Ravenna, organizzata proprio per far giocare i bambini di questa categoria dato che a causa della pandemia Federazioni ed Enti di propaganda non hanno fatto partire alcun campionato. “Il gruppo è molto giovane e nuovo – sottolinea l’allenatrice -: ci sono bambini che hanno iniziato a praticare questo sport da settembre e alcuni fanno parte del ‘Progetto Pulcino Pallanuoto’ dedicato ai più piccoli (2012 e 2013). Si sono divertiti molto, ho visto un bel approccio da parte dei ragazzi: si sono mossi bene e hanno costruito belle azioni di gioco.”