Rapina al supermercato: minaccia la cassiera con un cutter e scappa col bottino | VIDEO

Ha minacciato la cassiera con un cutter, si è fatto consegnare i soldi presenti in cassa e poi è scappato in direzione di via Fiume Abbandonato. Così un uomo, probabilmente di nazionalità italiana, ha portato a termine lunedì pomeriggio una rapina al supermercato Lidl al villaggio Nullo Baldini, in via Lercaro. Mentre il punto vendita era pieno di clienti intenti a far la spesa, l’uomo ha indossato un passamontagna e si è presentato alle casse dove ha intimato ad una dipendente di consegnargli il denaro.