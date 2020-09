Si sono aperte ufficialmente oggi (10 settembre) le iscrizioni alla 11ª edizione del Rally di Romagna Mtb, la più importante gara a tappe italiana dedicata alle mountain-bike in programma a Riolo Terme dal 29 maggio al 2 giugno.

L’evento, in programma il prossimo mese di maggio, è organizzato dallo staff dell’Asd Romagna Bike Grandi Eventi con Stefano Quarneti e Davide De Palma sempre in prima fila.

Ci si potrà iscrivere online, compilando i moduli consultabili sul sito www.rallydiromagna.com oppure direttamente all’Italian Bike Festival, la maxi-rassegna in programma a Rimini dall’11 al 13 settembre dedicata al mondo bike a cui il Rally di Romagna parteciperà con un suo stand ufficiale (B-121).

Si parte, come sempre, con una tariffa promozionale che prevede una quota di 250 euro (senza l’albergo) e di 450 euro (con sistemazione in hotel in mezza pensione). La promozione sarà valida fino al 30 di settembre, dopo di che le tariffe saliranno entrambe di 50 euro.

Le iscrizioni per l’11ª edizione del Rally di Romagna partono dai 256 pettorali già venduti fino allo scorso mese di febbraio, prima cioè che l’emergenza pandemica obbligasse gli organizzatori a posticipare la manifestazione. Pertanto, per l’edizione 2021, saranno disponibili soltanto altri cento pettorali, dopo di che le iscrizioni saranno dichiarate virtualmente chiuse: “Come ogni anno – spiegano Stefano Quarneti e Davide De Palma – ci sarebbero i presupposti per accogliere un numero ancora maggiore di partenti ma, mai come stavolta, dovremo stare attenti alla sicurezza e dunque, anche per il 2021, opteremo per il ‘numero chiuso’. Anche per questo, l’invito è quello di velocizzare le pratiche di iscrizione e prenotare prima possibile il proprio pettorale”.

Da oggi, inoltre, per chi è già in possesso dell’iscrizione, sarà possibile iniziare a confermare la propria partecipazione. Ricordiamo, infatti, che la quota già pagata dà diritto alla partecipazione gratuita ad una delle due prossime edizioni del Rally. Pertanto, l’iscrizione alla competizione del 2021 dovrà essere formalizzata inviando una mail di conferma all’indirizzo contatti@rallydiromagna.com. Allo stesso modo, nel caso in cui il pettorale venisse ceduto ad un altro biker (modalità ammessa dal regolamento), il titolare dell’iscrizione dovrà comunicarlo alla direzione organizzativa sempre tramite e-mail.