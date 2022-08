Da Ozzano ad Ancona. È stato reso noto il calendario della Blacks che la vedrà debuttare sabato 1 ottobre ad Ozzano e domenica 9 al PalaCattani contro la Virtus Imola, dell’ex Regazzi. Si preannuncia una stagione davvero interessante, ricca di gare affascinanti e di derby.

Questo il calendario della Blacks

ANDATA

PRIMA GIORNATA Sabato 1 ottobre ore 20.30: Ozzano – Blacks Faenza

SECONDA GIORNATA Domenica 9 ottobre ore 18: Blacks – Virtus Imola

TERZA GIORNATA Domenica 16 ottobre ore 18: Fiorenzuola – Blacks

QUARTA GIORNATA Domenica 23 ottobre ore 18: Blacks – Fabriano

QUINTA GIORNATA Domenica 30 ottobre ore 18: Blacks – Cesena

SESTA GIORNATA Domenica 6 novembre ore 18: Jesi – Blacks

SETTIMA GIORNATA Domenica 13 novembre ore 18: Blacks – Andrea Costa Imola

OTTAVA GIORNATA Domenica 20 novembre ore 18: Matelica – Blacks

NONA GIORNATA Domenica 27 novembre ore 18: Blacks – Firenze

DECIMA GIORNATA Domenica 4 dicembre ore 18: San Miniato – Blacks

UNDICESIMA GIORNATA Mercoledì 7 dicembre ore 20.30: Blacks – Rieti

DODICESIMA GIORNATA Domenica 11 dicembre ore 18: Piacenza – Blacks

TREDICESIMA GIORNATA Domenica 18 dicembre ore 18: Blacks – Empoli

QUATTORDICESIMA GIORNATA Domenica 8 gennaio ore 18: Senigallia – Blacks

QUINDICESIMA GIORNATA Domenica 15 gennaio ore 18: Blacks – Ancona

RITORNO

PRIMA GIORNATA Domenica 22 gennaio ore 18: Blacks – Ozzano

SECONDA GIORNATA Domenica 29 gennaio ore 18: Virtus Imola – Blacks

TERZA GIORNATA Domenica 5 febbraio ore 18: Blacks – Fiorenzuola

QUARTA GIORNATA Domenica 12 febbraio ore 18: Fabriano – Blacks

QUINTA GIORNATA Domenica 19 febbraio ore 18: Cesena – Blacks

SESTA GIORNATA Domenica 26 febbraio ore 18: Blacks – Jesi

SETTIMA GIORNATA Domenica 5 marzo ore 18: Andrea Costa Imola – Blacks

OTTAVA GIORNATA Domenica 19 marzo ore 18: Blacks – Matelica

NONA GIORNATA Domenica 26 marzo ore 18: Firenze – Blacks

DECIMA GIORNATA Domenica 2 aprile ore 18: Blacks – San Miniato

UNDICESIMA GIORNATA Mercoledì 5 aprile ore 20.30: Rieti – Blacks

DODICESIMA GIORNATA Domenica 16 aprile ore 18: Blacks – Piacenza

TREDICESIMA GIORNATA Sabato 22 aprile ore 21: Empoli – Blacks

QUATTORDICESIMA GIORNATA Domenica 30 aprile ore 18: Blacks – Senigallia

QUINDICESIMA GIORNATA Domenica 7 maggio ore 18: Ancona – Blacks

LE DATE DELLA STAGIONE

La regular season si disputerà dall’1 ottobre al 7 maggio poi dal 14 maggio inizieranno i play off e i play out. Dal 10 al 12 marzo il campionato si fermerà per la disputa della Final Eight di Coppa Italia.

LA FORMULA

Le prime quattro al termine della regular season saranno certe di partecipare alla nuova serie B e prenderanno parte ai play off per salire in serie A2 che saranno composti da quattro tabelloni da quattro squadre ciascuno dove ci saranno incroci con gli altri gironi. Le vincenti passeranno ad un concentramento in campo neutro con girone all’italiana dove in palio ci saranno le due promozioni in A2 Le classificate dal quinto al dodicesimo posto si affronteranno in un turno unico di spareggio interno al girone al meglio delle cinque gare. Le quattro vincenti parteciperanno alla nuova serie B.

Le perdenti degli spareggi e le classificate dal tredicesimo al sedicesimo posto scenderanno nel nuovo campionato Interregionale.