La nuova stagione del Romagna RFC è iniziata con la ripresa degli allenamenti e con l’arrivo del nuovo allenatore, Tosh Askew. Inglese (originario dello Yorkshire), classe 1955, Anthony “Tosh” Askew è un tecnico di grande esperienza, con al proprio attivo un percorso di spessore che lo ha visto guidare nei primi anni duemila la nazionale inglese Under 19, con cui ha raggiunto la semifinale di coppa del mondo, e gli England Saxons, una sorta di nazionale “emergenti”. Il suo curriculum annovera anche l’incarico di coach alla Loughborough University e soprattutto quello di direttore tecnico della prestigiosa accademia dei Leicester Tigers. Una somma di esperienze sicuramente preziose anche considerando la natura del progetto tecnico del Romagna RFC, incentrata sulla formazione dei giovani talenti del territorio. A queste si aggiunge la parentesi sulla panchina del Cus Genova Rugby nel campionato di Serie A, dal 2015 al 2019, con cui ha sfiorato la promozione in Eccellenza, e altre collaborazioni con club italiani, che gli hanno permesso di conoscere da vicino anche il rugby nostrano. Nella passata stagione ha allenato la squadra inglese dei Driffield RUFC, con cui ha conquistato la Papa Johns Community Cup sul campo di Twickenham.

A presentare il nuovo coach è il Direttore Tecnico del Romagna RFC Simone Luci: “Siamo orgogliosi e onorati di poter contare su un allenatore di così alto profilo, una scelta che va nella direzione di costruire una squadra ambiziosa ma rimanendo fedeli alla filosofia del progetto del Romagna RFC, ovvero di avere solo giocatori del territorio e dei Club della nostra Franchigia. Per i ragazzi e per la squadra si tratta di una grande opportunità di crescita, da cogliere e assimilare quanto prima, cercando di entrare subito nel mood del nuovo allenatore, una persona di grande spessore umano oltre che sportivo.”

“Insieme si raggiunge di più” (Together Everyone Achieves More – concetto che trova una sintesi perfetta nel suo acronimo TEAM) è il motto con cui Askew si è presentato al gruppo al primo allenamento, occasione per dare ufficialmente il via a questa stagione di grandi novità per i galletti. “L’approccio di Tosh è piaciuto molto ai ragazzi, che in questi primi giorni di lavoro hanno potuto rompere il ghiaccio con questa nuova metodologia, che penso si sposi perfettamente con la nostra realtà. Possiamo contare su un gruppo solido, ambizioso e pronto a cogliere questa nuova sfida; alla rosa di quest’anno si sono aggiunti tre nuovi innesti dai Club della Franchigia, altrettanto “affamati” e determinati, quello che ci vuole per questa stagione di ripartenza”.

Per quanto riguarda la composizione dello staff della prima squadra, Askew sarà affiancato da Damian Gagliardetti, tecnico della mischia, e da Roberto Ievolella, mentre la preparazione atletica resta affidata a Vincenzo Di Leva. Conferme anche per quanto riguarda lo staff medico (il dottor Umberto Grandi, i fisio Lara Matassini, Marco Tamburini e Luca Macrelli) e il team manager Mauro Ciancone.

In attesa di conoscere il calendario del campionato, al via l’8 ottobre, sono già fissati i primi test in campo, il 9 settembre con il Modena, a Cesena, e il 16 settembre la trasferta abruzzese per un triangolare con Paganica e Colleferro. La tre giorni di ritiro è invece in programma per il fine settimana dell’1-3 settembre a Marradi.