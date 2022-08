“Prosegue la raccolta firme per salvare i daini della Pineta di Classe, per i quali è previsto lo spostamento in luoghi di caccia e in allevamenti, compresi quelli da carne. Sarà possibile sottoscrivere la petizione giovedì 4 agosto e giovedì 11 agosto dalle ore 17.00 alle ore 20.00 presso lo spazio antistante l’Arena del sole in via Marignolli 26 a Lido di Classe. La petizione è aperta a tutti i cittadini, sia residenti o nati in Emilia-Romagna, che altrove.

Giovedì 4 agosto sarà presente la consigliera regionale Giulia Gibertoni (Gruppo misto) che da anni segue approfonditamente la vicenda, e grazie alla quale è stato possibile rilevare le numerosissime criticità nella gestione dei daini della Pineta di Classe e di Volano, da parte della Regione e degli altri Enti preposti.”

Rete di associazioni a tutela dei daini