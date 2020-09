“Bivacco e disordini alla Loggia degli Infantini in centro storico a Faenza dove residenti e commercianti, stanchi della situazione, chiedono l’intervento di forze dell’ordine ed istituzioni”. Lo denuncia La Rete, la nuova formazione nata dopo la scissione avvenuta fra i militanti di Forza Nuova

“Che le zone del centro faentino vengano rianimate non crea problemi, quest’ultimi però arrivano nel momento in cui tutto si tramuta in un vero e proprio bivacco in uno dei luoghi più suggestivi di Faenza.” – interviene Desideria Raggi, responsabile regionale de La Rete – “Gli ultimi episodi riportati anche sulla stampa locale palesano le problematiche che sono sorte da quando la loggia è diventata il quartier generale di alcuni gruppi di ragazzi alquanto maleducati.”

“Ogni giorno commercianti e residenti sono costretti a combattere contro l’arroganza, la prepotenza e le minacce non poco velate da parte di chi crede di essere padrone indiscusso della zona. L’intervento delle forze dell’ordine spesso è limitato ad un allontanamento dei soggetti dalla zona ma il bivacco riprende dopo pochi minuti senza alcun problema.” – prosegue la Raggi.

“Continuando di questo passo si legittimano eventuali illeciti lasciando proliferare la nascita di nuove baby gang che trascorrono le loro giornate ‘noiose’ tra degrado e microcriminalità prendendo pieno possesso di interi quartieri, complice una società svuotata di esempi da seguire, di ideali in cui credere, giovani che vivono esclusivamente di social, di influencer e di serie TV che li addestrano alla prevaricazione, alla vita facile, al dio denaro” – per poi concludere – “L’appello dei cittadini è già partito, supportato anche da una raccolta firme. Le istituzioni risponderanno positivamente intervenendo quanto prima e attuando concrete misure anti degrado? Ci piacerebbe conoscere la risposta nel più breve tempo possibile e, rimanendo in attesa, valuteremo eventuali iniziative a supporto della cittadinanza”.