Il Pd si ritrova al Pala De André: incontri per inquadrare i temi per il futuro e per le prossime elezioni di Ravenna

Non sarà la festa dell’Unità del Partito Democratico. La settimana di incontri organizzati al Pala De André sarà però l’occasione per tornare a riunirsi e discutere di temi che in qualche modo saranno alla base della prossima campagna elettorale per le elezioni amministrative di Ravenna. Sarà anche occasione per un bilancio dell’amministrazione De Pascale, in vista degli ultimi mesi di attività. All’1 al 6 ottobre, quindi,nella Sala Rossa del Pala De André con una capienza di 100 persone, si parlerà di economia, di porto, il Pd ribadirà le proprie richieste di sbloccare il settore Oil&Gas, si parlerà delle strategie messe in campo o da mettere in campo da parte di Comune e Regione. Saranno 50 i volontari impegnati per la sicurezza del pubblico. Oltre ai confronti, infatti, ci sarà un punto gastronomico, operativo tutte le sere e la domenica anche a pranzo, con il palazzetto che ospiterà i momenti conviviali.