Piazza Farini sarà illuminata, a partire da mercoledì 8 dicembre, dal tradizionale albero di Natale e si animerà grazie al concerto in collaborazione con Spiagge Soul e al mercatino delle Associazioni, mentre i più piccoli potranno divertirsi nel Corso durante i laboratori creativi, lo spettacolo di burattini e quello di animazione.

Prosegue poi anche quest’anno l’iniziativa Missione Natale per garantire solidarietà e aiuti concreti, mentre numerose saranno le mostre visitabili, a partire da quelle organizzate dall’Ass. Culturale Artej, per proseguire con Coronaversus curata da Proloco Russi e Pinocchio in mostra, allestita presso la Biblioteca Comunale.

La bellezza di Palazzo San Giacomo vi stupirà durante le numerose visite guidate, mentre i bambini potranno ascoltare le letture a cura delle Faville, quelle dei lettori volontari oltre che quelle in lingue durante l’iniziativa Insalata di Fiabe, che vi aspetta in Biblioteca il 28 dicembre.

Tante iniziative anche a gennaio! Oltre al ricco programma di eventi delle frazioni, a Russi festeggeremo l’arrivo del nuovo anno a teatro con lo spettacolo per ragazzi Aspettando la Befana e con la tradizionale Fiaccolata per la pace, che si terrà il 7 gennaio in Piazzetta Dante.

CALENDARIO COMPLETO:

26 novembre-11 dicembre

Punto in Comune | piazza Farini 34

COLORI AMICIZIA EMOZIONI

mostra personale di Paola Marinella Rossi con la collaborazione di Mimma Ferra

venerdì 2 dicembre

ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10

ANTENATI THE GRAVE PARTY

di e con Marco Paolini

2 dicembre-11 dicembre

ex Chiesa in Albis | piazza Farini 17

PASSI DI LIBERTÀ

il cammino dei nostri primi 70 anni

inaugurazione venerdì 2 dicembre ore 15.00

sabato 3 dicembre

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

letture, convegno e proiezione film sul tema

domenica 4 dicembre

ore 11.00 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO

con pranzo presso Tenuta Uccellina

ore 11.00 | Teatro Comunale | via Cavour 10

CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE DI RUSSI

ore 12.30 | C.S.C. Porta Nova | via A. Moro 2/1

PRANZO DELLA LIBERAZIONE

5-7 dicembre

10.00-18.00 | Sala del Consiglio

MISSIONE NATALE

raccolta dei pacchi di Natale

lunedì 5 dicembre

ore 20.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

IL FASCISMO NEL CINEMA ITALIANO

cine-lezione a cura del dott. Giuseppe Masetti

martedì 6 dicembre

ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

LETTURE ANIMATE

con le Faville – dai 3 ai 6 anni

giovedì 8 dicembre

piazza Farini

MERCATINO DELLE ASSOCIAZIONI

10.00-18.00 | piazzetta Dante

MISSIONE NATALE

raccolta dei pacchi di Natale

10.00-12.30 e 14.30-18.30 | piazza Farini 13

MERCATINO DI CAPI E ACCESSORI VINTAGE

a cura di Lions Club Russi

ore 17.00 | piazzetta Dante

ACCENSIONE DELL’ALBERO E CONCERTO GOSPEL

in collaborazione con Spiagge Soul

sabato 10 dicembre

10.00-12.30 e 14.30-18.30 | piazza Farini 13

MERCATINO DI CAPI E ACCESSORI VINTAGE

a cura di Lions Club Russi

ore 15.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

CORONAVERSUS 2022

racconti e novelle per un anno

dalle ore 16.30 | piazzetta Dante

BILLO CIRCUS

intrattenimento circense per grandi e piccini

domenica 11 dicembre

10.00-12.30 e 14.30-18.30 | piazza Farini 13

MERCATINO DI CAPI E ACCESSORI VINTAGE

a cura di Lions Club Russi

ore 11.00 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO

con pranzo presso M11

dalle ore 16:00 | corso Farini

LASCIATEMI GIOCARE: LUDOBUS

dalle ore 16.30 | piazzetta Dante

BILLO CIRCUS

intrattenimento circense per grandi e piccini

lunedì 12 dicembre

ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

di William Shakespeare, regia di Andrea Chiodi

martedì 13 dicembre

ore 17.00 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

LETTURE ANIMATE

con i lettori volontari – dai 6 ai 10 anni

ore 20.45 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

JUBILATE DEO

il mistero del Natale, parole e note per la pace

17 dicembre-8 gennaio

ex Chiesa in Albis | piazza Farini 17

CORONAVERSUS 2022

un’armonia tra testo e immagine

inaugurazione sabato 17 dicembre ore 16.00

Punto in Comune | piazza Farini 34

LA NATIVITÀ

mostra di pittura e presepi artigianali

inaugurazione sabato 17 dicembre ore 17.00

17 dicembre-31 gennaio

Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

PINOCCHIO IN MOSTRA

collezione di Daniele Baruzzi e illustrazioni di Andrea Rivola

inaugurazione sabato 17 dicembre ore 10.30

sabato 17 dicembre

10.00-12.30 e 14.30-18.30 | piazza Farini 13

MERCATINO DI CAPI E ACCESSORI VINTAGE

a cura di Lions Club Russi

domenica 18 dicembre

10.00-12.30 e 14.30-18.30 | piazza Farini 13

MERCATINO DI CAPI E ACCESSORI VINTAGE

a cura di Lions Club Russi

ore 11.00 | Palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO

con pranzo presso Case Bianche

ore 14.30 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

CORO DI NATALE

con la Corale Domenico Babini

ore 15.30 | giardino della Rocca “T. Melandri”

PRESEPE VIVENTE

dell’Asilo Giardino “L. C. Farini” di Russi

dalle ore 16.30 | corso Farini

UN POMERIGGIO ASPETTANDO NATALE

spettacolo di burattini Due burattini e un bebè con Vladimiro Strinati; spettacolo di animazione Musica tra le nuvole con All’Incirco; laboratorio di mosaico con Silvana Costa; laboratorio creativo con le Sartine di Manu; merenda con biscottini fatti in casa e tè caldo offerti da Eventi Catering

lunedì 19 dicembre

ore 20.45 | Chiesa S. Apollinare | piazza Farini 18

MUSICHE DI NATALE

con Coro Voci Bianche del Pavone d’Oro e Corale San Pier Damiani

martedì 20 dicembre

ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10

LA MACCHINA DEL TEMPO

spettacolo a cura di Le Belle Bandiere

venerdì 23 dicembre

ore 20.45 | Teatro Comunale | via Cavour 10

CONCERTO DI NATALE

della Banda Città di Russi

sabato 24 dicembre

dalle ore 18.00 | piazzetta Dante

ZOC AD NADEL

lotteria e vin brûlé

mercoledì 28 dicembre

ore 10.30 | Biblioteca Comunale | via Godo Vecchia 10

INSALATA DI FIABE

letture in lingua – dai 3 ai 6 anni

ore 20.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10

FESTA DELLO SPORT

sabato 31 dicembre

ore 19.30 | C.S.C. Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

FESTA DI CAPODANNO

2-4 gennaio

I LIBRI DELLA FANTASIA

letture e laboratori per eterni bambini

giovedì 5 gennaio

ore 16.30 | Teatro Comunale | via Cavour 10

ASPETTANDO LA BEFANA

spettacolo per ragazzi venerdì

6 gennaio

ore 15.00 | C.S.C Porta Nova | via Aldo Moro 2/1

LOTTERIA DI AUTOFINANZIAMENTO

sabato 7 gennaio

ore 16.00 | piazzetta Dante

FIACCOLATA PER LA PACE

GODO:

3-4 dicembre

9.00-18.00 | Centro Giovanile | via Rivalona

MERCATINO DI NATALE

mercoledì 7 dicembre

ore 9.30 | piazza N. Baldini I

BAMBINI ADDOBBANO L’ALBERO

animazione musicale con “Dedo” Baldassarri

sabato 17 dicembre

ore 14.30 | piazza N. Baldini

BICICLETTATA DI BABBI NATALE

con brindisi finale sotto l’albero

ore 15.45 | piazza N. Baldini

JAM REPUBLIC

concerto

domenica 18 dicembre

ore 20.30 | Pieve di Santo Stefano in Tegurio

CONCERTO IN PREPARAZIONE AL NATALE

24 dicembre-29 gennaio

9.00-18.00 | Pieve di Santo Stefano in Tegurio

PRESEPE IN STILE TRADIZIONALE ANIMATO

SAN PANCRAZIO:

sabato 3 dicembre

ore 16.00 | Museo della Vita Contadina | via XVII Novembre 2/A

CREA IL TUO BIGLIETTO D’AUGURI

laboratorio di xilografi a a cura di Walter Reggiani

martedì 6 dicembre

ore 9.30 | piazza Zauli

I BAMBINI ADDOBBANO L’ALBERO

animazione musicale con “Dedo” Baldassarri

sabato 10 dicembre

ore 16.00 | Museo della Vita Contadina | via XVII Novembre 2/A

LA RICERCA DELL’ORO NEI FIUMI

laboratorio per bambini/e a cura di Luciano Zama

domenica 18 dicembre

dalle ore 14.00 | piazza Zauli

SAMPA CLAUS

pomeriggio con giochi, animazione, musica sotto l’albero e presepe vivente

sabato 31 dicembre

ore 15.00 | vie del centro

CAMMINATA LIBERA LUDICO MOTORIA

venerdì 6 gennaio

ore 7.30 | vie del centro

STAFFETTA COMPETITIVA

ore 9.30 | vie del centro

CAMMINATA LIBERA LUDICO MOTORIA

domenica 8 gennaio

ore 16.00 | Museo della Vita Contadina | via XVII novembre 2/A

LETTURE ANIMATE con le Faville

In via Gino Randi 8/1 la buchetta delle letterine di Babbo Natale!

Partecipa al contest Il Natale in uno scatto! dall’8 dicembre all’8 gennaio inviando le tue foto a contest@comune.russi.ra.it.