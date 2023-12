Si è tenuto sabato, presso il ristorante Molinetto, il pranzo di Natale dell’associazione Alzheimer Ravenna. L’evento conviviale ha visto la partecipazione di 185 persone, tra iscritti, familiari e amici dell’associazione. A festeggiare gli ultimi giorni dell’anno erano presenti anche A.L.I.Ce Ictus e Ravenna Parkinson, associazioni con le quali Alzheimer Ravenna ha collaborato per creare “La Cura in Rete”, il polo della disabilità inaugurato nel 2020 in un appartamento precedentemente sequestrato alla mafia, situato in via Le Corbusier 39.

Al tavolo erano presenti anche gli psicologi e i professionisti del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (Cdcd) dell’Ausl della Romagna – Distretto di Ravenna, la dottoressa Roberta Mazzoni, direttrice del distretto socio sanitario di Ravenna, Cervia e Russi, e gli assessori dei comuni di Ravenna, Russi e Cervia: Gianandrea Baroncini, Monica Grilli e Bianca Manzi. Hanno partecipato all’evento anche il presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna, Giuseppe Alfieri, il Ceo di Alma Petroli Sergio Bovo e rappresentanti di Assicura.