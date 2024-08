Quadruplicamento linea Bologna-Castel Bolognese: avanza l’ipotesi del percorso in variante

Dopo l’istituzione del Tavolo Interistituzionale dedicato al progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, perde quota l’ipotesi di realizzare l’ampliamento della tratta con un nuovo tracciato a fianco di quello vecchio, l’ipotesi caldeggiata dalle associazioni di categoria legate al mondo agricolo. Sarebbe troppo problematico il passaggio da Imola, come ha sottolineato la stessa amministrazione del Comune bolognese. Troppe le interferenze lungo il percorso.

Fin dall’inizio del confronto, Rete Ferroviaria Italiana ha dal canto suo caldeggiato l’ipotesi di una variante, ritenuta più favorevole nel rapporto costi/benefici. Tre le alternative: adiacente l’autostrada, a sud o a nord dell’autostrada. Per ogni ipotesi sono presenti più o meno difficoltà di progettazione e di cantiere, dovute alla vicinanza dell’autostrada, di aziende, al dover realizzare espropri o ponti. Qualsiasi sarà la soluzione finale, il percorso in variante prevederà 6 km di percorso in rilevato e almeno 29 in viadotto.

Il quadruplicamento si spera possa risolvere le attuali difficoltà del traffico ferroviario, aumentando la capacità di trasporto di passeggeri e merci, separandone i flussi, dedicando due linee al pubblico, il vecchio tracciato, e le altre al traffico commerciale, il nuovo tracciato.