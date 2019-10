Nuovo asfalto per la circonvallazione

Entro la fine dell’autunno verrà messa in sicurezza la circonvallazione di Faenza. Il Comune ha già infatti assegnato i lavori: 1 milione e 600 mila euro per completare la riasfaltatura di entrambe le corsie di marcia e per realizzare miglioramenti negli ingressi e nelle uscite delle rotonde. Un intervento importante, strutturale, a cui farà seguito nel 2020 lo spartitraffico da tempo richiesto dai faentini dopo i diversi incidenti avvenuti per uno sconfinamento lungo la doppia linea continua. Lo spartitraffico, poi, sarà utile a porre fine ai comportamenti scorretti che spesso si registrano lungo la circonvallazione, con auto che tagliano la carreggiata per svoltare in uno svincolo alla loro sinistra o per una inversione di marcia. I lavori di riasfaltatura fanno seguito agli analoghi interventi avvenuti fra febbraio e marzo lungo viale Trento, il tratto di circonvallazione che aggira il borgo