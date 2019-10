Si comunica alla cittadinanza il prossimo avvio della ristrutturazione dell’immobile sede della Stazione Carabinieri di Bagnacavallo, che dal 14 ottobre 2019 sarà trasferita temporaneamente da questa via Fratelli Bedeschi n. 10 alla vicina Stazione Carabinieri di Traversara, sita in via Traversara n. 16 dell’omonima Frazione.

Tale spostamento è da intendersi strettamente funzionale e commisurato all’esecuzione dei lavori, al termine dei quali la Caserma di via Fratelli Bedeschi verrà nuovamente occupata dalla Stazione Carabinieri di Bagnacavallo, di cui l’Arma continuerà a garantire il mantenimento dell’orario di apertura al pubblico dalle 08,00 alle 18,00, la raggiungibilità telefonica attraverso il numero 054561108 e lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio durante il periodo di dislocazione provvisoria in Traversara.

Per le richieste di pronto intervento permane invariata l’utenza d’emergenza 112.