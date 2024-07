Un incidente fra tre camion ha portato nella mattinata di mercoledì alla chiusura dell’A14 dir. Impossibile imboccare la diramazione dalla Bologna-Taranto. A darne notizia è Autostrade per l’Italia. L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo per Lugo, in direzione di Ravenna, intorno alle 7.30. Diversi i chilometri di coda formatisi lungo l’A14 dir. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118, la Polizia Stradale e i tecnici di Autostrade.