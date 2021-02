A seguito dell’incontro svoltosi oggi tra Ausl Romagna, Regione Emilia-Romagna e i sindaci della provincia di Ravenna, la Regione ha annunciato che emetterà domani un’ordinanza valida da martedì 2 marzo e per i successivi 15 giorni che istituirà la zona “Arancione scuro” per l’intero territorio provinciale. I contenuti ricalcheranno quelli delle ordinanze precedenti che istituirono le zone “Arancione scuro” a Imola e comuni confinanti della provincia di Ravenna e nell’area metropolitana di Bologna

SPOSTAMENTI

Divieto di ogni spostamento all’interno del proprio comune e nei comuni limitrofi, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e di salute (è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione).

Vietato fare visita ad amici e parenti anche nel proprio comune.

Vietato recarsi nelle seconde case salvo situazioni di necessità.

Non si potrà uscire dal proprio comune, anche se di popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Resta la possibilità di recarsi in quelli limitrofi, ma solo per particolari necessità, come ad esempio per l’acquisto di prodotti che nel proprio comune sono introvabili.