Proseguono gli appuntamenti estivi a Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna organizzati dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con le associazioni del territorio.

Oggi, sabato 17 luglio, alle 21, i partecipanti al laboratorio non scuola condotto da Ravenna Teatro sono coinvolti nello spettacolo di Alessandro Miele “Sono Solo un uomo”, una sovrapposizione tra Roberto Baggio e Odisseo, un cortocircuito in cui Ulisse sarà affrontato sia come mito sia in relazione a Dante. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno della palestra scolastica, in via Morini.

Venerdì 23 luglio sempre alle 21 tradizionale Festa d’estate organizzata dall’associazione culturale castiglionese “Umberto Foschi”; concerto dedicato a Secondo e Raoul Casadei, con la partecipazione del Trio Iftode, Daniela e Leonardo Vallicelli, conduce Gabriele Zelli; sarà presente la signora Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei.

E’ consigliata la prenotazione ai numeri 335.5490057 (Roberta) e 329.7421205 (Sauro).

Alle 19,30 visita guidata all’interno di Palazzo Grossi su prenotazione.