Almeno 18 mila euro è il bottino della rapina avvenuta venerdì all’ufficio postale di via Fiume Montone Abbandonato a fine mattina. Come scrive il Corriere di Romagna, i rapinatori sono entrati alle poste vestiti da imbianchini e con i volti travisati da cappellini, occhiali e mascherine, hanno legato i dipendenti e la cliente entrata nella filiale al momento della rapina, per poi chiuderli a chiave dentro a degli uffici. Dopodiché hanno depredato le cassette di sicurezza e la cassaforte. Non si esclude che l’azione sia stata commessa proprio in concomitanza con l’apertura della cassaforte temporizzata. Un piano quindi attentamente studiato nei dettagli, molto probabilmente grazie anche a diversi sopralluoghi nei giorni precedenti.

Terminata la rapina, i ladri sono scappati. Prima, sembra si siano assicurati che dipendenti e clienti stessero bene. I testimoni hanno raccontato l’assenza di armi.

Sull’episodio indagano i carabinieri. Già acquisite le immagini della videosorveglianza interna ed esterna.