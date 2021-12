Promofuffa e fantavendita: come fare comunicazione online | VIDEO

Promofuffa e fantavendita, ovvero gli errori che si commettono quando s’inizia una campagna di comunicazione online. Il Gruppo CNA “Imprese_Digitali” ha organizzato un appuntamento rivolto ad artigiani e piccole e medie imprese dedicato alla costruzione di buone campagne online: consigli, esperienze, risultati sono stati illustrati durante il seminario, contemporaneamente online e in presenza, per fornire una sorta di “cassetta degli attrezzi” della comunicazione via internet e sui social network. Come ha insegnato anche il periodo pandemico, imparare al meglio le regole base del marketing digitale diventa ogni giorno sempre più prezioso per qualsiasi realtà.