Profughi all’interno dell’ex Sigarone, Verlicchi (La Pigna): “Video sorveglianza e Daspo per chi delinque” |VIDEO

Il Capogruppo della Lista civica La Pigna Veronica Verlicchi ha presentato questo pomeriggio in consiglio comunale un question time riguardante la presenza di un gruppo di profughi all’interno dell’ex Sigarone in Darsena. L’occupazione abusiva dell’edificio ha sollevato diverse critiche anche da parte di Lista per Ravenna e Fratelli d’Italia dopo le lamentele dei residenti della zona. Alcuni immigrati che utilizzano l’edificio abbandonato come rifugio sarebbero infatti coinvolti in risse e azioni illecite verificatesi nell’area del Sigarone soprattutto durante le ore notturne.