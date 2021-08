Procede senza intoppi il cantiere dell’Arena Borghesi

Procede senza grandi intoppi il cantiere dell’Arena Borghesi lungo viale dello Stradone, uno dei cantieri che forse oggi attira maggiormente la curiosità dei faentini, un po’ perché vicino a un luogo di grande passaggio, un po’ perché i lavori sono stati al centro di un lungo dibattito in città. Dopo i ritardi dovuti alla pandemia, il cantiere per la nuova Arena Borghesi, finanziato da Conad, è ripartito la scorsa primavera dopo un decennio di progetti. 565 mila euro l’investimento, ai quali vanno ad aggiungersi 229 mila euro per lavori accessori e per la riqualificazione del parcheggio del supermercato.