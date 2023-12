Benvenuto 2024! Voices of Joy , l’affermato gruppo corale che propone musiche della tradizione Gospel e canti di Natale, diretti dalla M° Daniela Peroni, conclude in maniera straordinaria il tour invernale.

Tour iniziato a Faenza il 3 dicembre col grande concerto dedicato all’uscita del nuovissimo album “Reborn” che contiene, oltre ad alcune performance storiche del Coro, anche i nuovi brani introdotti in repertorio con l’accompagnamento dal vivo della band storica del gruppo e all’Ensemble di archi della Corelli.

“Abbiamo eseguito 12 concerti in 27 giorni. Faticoso si’ , ma veramente una grande soddisfazione per noi” commenta Daniela Peroni “quest’anno piu’che mai diffondere i valori dell’unita’ dopo un cosi grave momento per i nostri concittadini era per noi davvero importante. “Reborn” vuole simboleggiare la ripartenza verso il futuro della nostra citta’ .”