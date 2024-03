La città di Cervia è pronta ad accogliere la primavera con una serie di eventi pensati per i residenti e i visitatori di tutte le età.

Dal 30 marzo al 28 aprile, una serie di festival coinvolgeranno la comunità in una primavera vibrante e piena di vita. Tale evento sarà sviluppato in Piazza Garibaldi, Piazzetta Pisacano e Viale Roma dove tutti i weekand si potra trovare animaziani a tema, mercatini, spettacoli, concerti, area bambini, e stand enogastronomici.

Uova d’Arte – 30/31 marzo e 1 aprile L’arte e l’artigianato si fondono in un’esposizione unica di uova decorate creativamente, realizzate da talentuosi artisti e artigiani.

In Piazza Garibaldi, gli artigiani esporranno le loro opere d’arte di fronte ai loro banchi, mentre il gruppo di pittori “Il Menocchio” trasformerà le uova in vere e proprie opere d’arte. Presso la Piazzetta Pisacane, laboratori creativi per bambini e spettacoli allieteranno l’atmosfera, mentre il percorso delle Vespe offrirà divertimento per tutta la famiglia.

Viale Roma arriva il progetto “Le vie Francigene a tavola e la Cucina Germanica Romea”, si respirerà una atmosfera unica con la possibilità di assaporare piatti unici e tradizionali.

Cervia Buskers e antichi mestieri – 6/7 aprile In Piazza Garibaldi, gli artisti di strada e i maestri degli antichi mestieri si esibiranno in spettacoli mozzafiato che incanteranno il pubblico di tutte le età.

A Piazzetta Pisacane, laboratori creativi per bambini e spettacoli allieteranno l’atmosfera, mentre il percorso delle Vespe offrirà divertimento per tutta la famiglia e l’azienda agricola Ca’ de Viazdur vi offrirà uno spettacolare mercato di frutta e verdura 2.0 Viale Roma arrivano i vecchi giochi di una volta e Pompieropoli dove i nostri piccoli visitatori si trasformeranno in grandi eroi Pompieri.

Cervia Country – 13/14 aprile Presso Piazza Garibaldi, il cuore della città batte al ritmo della musica country e delle attività per tutta la famiglia. Gli eventi includeranno giochi, laboratori e l’attesissimo evento “koti_lab”.

Di nuovo in Piazzetta Pisacane, il grande villagio Indiano con laboratori “il piccolo pelle rossa” creativi per bambini, mentre il percorso delle Vespe offrirà divertimento per tutta la famiglia.

Viale Roma animazione country:

Sabato 13 aprile, Dj set e ballo country a cura della scuola Free to Dance, la più numerosa della Romagna. Domenica14 aprile Concerto live dei Cadillac Ranch che propongono un repertorio new country/rock creando uno spettacolo country western dance.

Esposizione auto americane a cura di Crewiser Garage.

Un salto nel passato – 20/21 aprile Madame e messer! in Piazza Garibaldi si arriva in un mercato medievale una varietà di attività per i più piccoli a curato da Accademia medievale e in collaborazione con Rione Verde di Faenza.

Festival della Carbonara & Cucina Romana – 25/26/27/28 aprile L’irresistibile aroma della cucina romana invaderà Piazza Garibaldi con un festival dedicato ai piatti tradizionali della capitale.

Musica dal vivo, stand gastronomici e attrazioni per bambini renderanno l’evento un’esperienza indimenticabile. Presso la Piazzetta Pisacane,Allestimento del campo Romano per i bambini, mentre il percorso delle Vespe offrirà divertimento per tutta la famiglia.

Viale Roma la strafagande corsa delle bighe a cura dei Rumors.

Tutti i week end troverai in piazza Garibaldi “Flowers Power Festival”, mostra mercato dedicata ai fiori più belli della primavera. Ogni settimana avrà un fiore protagonista, dai tulipani, le rose, le orchidee.. e potrai partecipare a ricchi Incontri, Degustazioni, Cultura, Buon Gusto.

Realizzato da Bottega Lacerba con la collaborazione di Slow Food, La strada dei Vini e dei Sapori FC, il Consorzio di Cervia centro e il Comune di Cervia