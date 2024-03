Tre mostre per una stessa matrice basata sul disegno. Inaugurano sabato 30 marzo, nel palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte in piazza Baracca a Lugo le esposizioni “I disegni e le cose” a cura di Massimiliano Fabbri e Giulia Garuffi, “Drawings from Motel” a cura di Art Motel e “Disegni, duemilaventi/duemilaventiquattro” di Massimiliano Fabbri.

A metà aprile, ovvero sabato 13 aprile, al Museo Baracca inaugura un progetto speciale e itinerante sul fumetto dal titolo “Formula Comics” che presto verrà presentato e creerà un flusso ideale dalla piazza al museo.

Le esposizioni si collocano all’interno di Matrice/sette una linea diretta che collega queste mostre all’azione collettiva di disegno che si è tenuta il 7 ottobre 2023 al Museo Baracca, in occasione della Giornata del Contemporaneo.

Nellaprima mostra ci sono ventinove artisti alle prese con il disegno dal vero all’interno della casa museo dedicata all’aviatore lughese e di fronte agli oggetti che vi sono custoditi.

Questi disegni, queste opere, sono il filo che compone“I disegni e le cose” che altro non è che una mappa, il resoconto di un’esplorazione. Una mappa visibile ora nella sua interezza in forma di una mostra che rappresenta così una specie di doppio del museo stesso, o di sue parti e frammenti.

Dettagli isolati e visti attraverso gli occhi di diversi artisti che nell’ottica di una continua scoperta della casa museo, si sono dispersi nelle stanze, abitandolo, offrendo altri punti di vista e sguardi intorno alle presenze, alle cose e agli oggetti che figurano dentro al percorso espositivo. Scegliendone alcuni e amplificandoli attraverso l’atto della copia.

I disegni sono di: Lucia Baldini, Claudio Ballestracci, Cesare Baracca, Marilena Benini,

Cristiano Biondo,Silvia Carnevale Miino, Iside Calcaglile, Oscar Dominguez, Sabrina Foschini, Alessandro Giampaoli, Elena Grossi, Federico Guerri, Ana Hillar, Pietro Lenzini, Filippo Maestroni, Marco Nascosi, Simona Palazzi, Stefano W. Pasquini, Franco Pozzi, Cinzia Ortali, Aldo Rontini, Lorenzo Scarpellini, Giulia Sensi, Esmeralda Spada, Andrea Tampieri, Irena Tieri, Moe Yoshida Veggetti, Arianna Zama, Luca Zarattini.

Laseconda linea che deriva da Matrice/sette è quella che porta a “Drawings from Motel”, sempre nel palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo,a cura del collettivo Art Motel, che dopo Bologna 8Arti City 2023) e Gerace (in Calabria) approda a Lugo, rinnovandosi nelle sue forme e nei contenuti con l’ingresso di nuovi artisti. Tra questi, ci sono anche alcuni autori che avevano già esposto a Lugo nella mostra dello scorso anno “Come un’onda, come in volo”, alcuni romagnoli, e molte novità. Tra le artiste e gli artisti coinvolti, più di quaranta, c’è anche Sergia Avveduti, lughese di origine e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, e che lavora da tempo tra disegno, collage, pittura e scultura.

“Drawings from Motel è quindi uno scorcio sul disegno italiano contemporaneo, espresso attraverso tutte le sue forme e accezioni più ampie in cui si affiancano artisti appartenenti a differenti generazioni, che operano sul territorio nazionale ed internazionale.

I disegni di:Greta Affanni, Adriano Annino, Silvia Argiolas, Sergia Avveduti, Thomas Berra & Aronne Pleuteri, Giovanni Blanco, Margherita Borghesi, Marina Maria Buratti, Emanuele Cantoro, Anna Capolupo, Vincenzo D’Argenio, Vincenzo De Filippis, Pietro Di Terlizzi, Massimiliano Fabbri, Flavio Favelli, Marina Gasparini, Christos Giannopoulos, Domenico Grenci, Ester Grossi, Agnese Guido, Daniele Latini, Francesco Lauretta, Francesco Levoni, Valentina Lupi, Pietro Macciotta, Filippo Maestroni, Tullia Mazzotti, Paolo Migliazza, Enrico Minguzzi, Elisa Muliere, Stefano W. Pasquini, Mariagiulia Pedrotti, Gabriele Perugini, Ilaria Piccirillo, Ettore Pinelli, Luigi Presicce, Leo Ragno, Andrea Renzini, Martina Roberts, Giuliano Sale, Andrea Salvino, Nicola Samorì, Alessandro Saturno, Luisa Fernanda Villanova, Arianna Zama, Giulio Zanet.

Laterza linea di Matrice/sette porta ai “Disegni duemila