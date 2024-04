“Primavera in salute” è il tema generale dei due incontri che Spi Cgil e Auser in collaborazione con Uisp e Comune propongono a Bagnacavallo tra aprile e maggio.

Gli appuntamenti sono dedicati al benessere in particolare nella terza età.

Il primo incontro, “Uno, due, tre… energia!”, con relatrice la farmacista esperta in alimentazione energetica Licia Martini, è in programma oggi, giovedì 18 aprile, alle 15 nella sala delle Cappuccine di via Vittorio Veneto.

Un secondo appuntamento, dedicato ai “Disturbi del sonno, dormire o riposare?”, è previsto per giovedì 16 maggio sempre alle 15.

Ingresso libero.