Lunedi scorso, al ristorante “Mille lire” di Piazza Kennedy, è stato presentato il volume dal titolo “Poi mi ricordo”, memorie patriottiche del ravennate Primo Rosetti sulla seconda guerra mondiale, scritto a quattro mani con la figlia Roberta. A ringraziare gli autori con brevi interventi Giannantonio Mingozzi, Daniele Perini e Roberto Fagnani, che si sono complimentati in particolare con l’amico Primo per la straordinaria memoria ancora vivissima sugli eventi bellici ed un racconto che coinvolge un’intera famiglia e le campagne ravennati. Mingozzi ha ricordato la commovente testimonianza di Rosetti dedicata al sacrificio di Tonino Spazzoli, patriota trucidato dai fascisti, e si è augurato che il libro venga messo a disposizione delle scuole affinchè i giovani conoscano il valore della Repubblica e il sacrificio di tanti ragazzi che hanno offerto la propria vita in difesa della Patria.

Roberta Rosetti ha ringraziato con commozione tutti i presenti e, concludendo l’iniziativa, Alessandra Maltoni ha letto alcune poesie dal proprio libro “La poesia cambierà il mondo”.