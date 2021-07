Scene come quella segnalata a Borgo Masotti sono ormai una consuetudine nel nostro comune.

In via Zuccherificio angolo via delle Bietole si è instaurata una vera e propria discarica a cielo aperto; “qui si fermano tutti e scaricano qualsiasi cosa”, ci riferiscono i residenti, “creando una discarica continua e questo succede da quando hanno istituito la raccolta differenziata”.

Questa è una delle tane situazioni di degrado che si verificano ultimamente nel nostro comune a testimonianza del fatto che il sistema adottato per la raccolta differenziata non funziona e va rivisto totalmente.